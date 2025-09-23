Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Клуб Первой лиги Азербайджана укрепил состав сербским футболистом

    Футбол
    • 23 сентября, 2025
    • 16:59
    Клуб Первой лиги Азербайджана укрепил состав сербским футболистом

    Азербайджанский клуб Первой лиги "Баку Спортинг" укрепил свой состав сербским футболистом Лукой Стевановичем.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

    С сербским полузащитником, который выступал за бакинский клуб и в прошлом сезоне, подписан годовой контракт.

    Отметим, что последним клубом 27-летнего игрока был белорусский "Молодечно".

