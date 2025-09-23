Клуб Первой лиги Азербайджана укрепил состав сербским футболистом
Футбол
- 23 сентября, 2025
- 16:59
Азербайджанский клуб Первой лиги "Баку Спортинг" укрепил свой состав сербским футболистом Лукой Стевановичем.
Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.
С сербским полузащитником, который выступал за бакинский клуб и в прошлом сезоне, подписан годовой контракт.
Отметим, что последним клубом 27-летнего игрока был белорусский "Молодечно".
