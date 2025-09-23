Azərbaycanın I Liqa klubu heyətini serbiyalı futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 23 sentyabr, 2025
- 16:39
Azərbaycanın I Liqa klubu "Baku Sportinq" heyətini serbiyalı futbolçu Luka Stevanoviçlə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Ötən mövsüm də Bakı klubunun formasını geyinmiş serbiyalı yarımmüdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, 27 yaşlı oyunçunun son klubu Belarus təmsilçisi "Molodeçno" olub.
