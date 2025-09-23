İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycanın I Liqa klubu heyətini serbiyalı futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2025
    • 16:39
    Azərbaycanın I Liqa klubu heyətini serbiyalı futbolçu ilə gücləndirib

    Azərbaycanın I Liqa klubu "Baku Sportinq" heyətini serbiyalı futbolçu Luka Stevanoviçlə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Ötən mövsüm də Bakı klubunun formasını geyinmiş serbiyalı yarımmüdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, 27 yaşlı oyunçunun son klubu Belarus təmsilçisi "Molodeçno" olub.

    "Baku Sportinq" klubu Azərbaycan I Liqası Futbol transfer
    Клуб Первой лиги Азербайджана укрепил состав сербским футболистом

    Son xəbərlər

    17:47

    Sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    17:39

    ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    17:34

    "Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:31

    Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq

    İKT
    17:24

    BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıb

    Dünya
    17:23

    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    17:23

    Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    17:22

    Quttereş: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmaları müsbət hadisədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti