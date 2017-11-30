Клуб "Кешля" распространил официальную информацию по поводу арестованных футболистов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Клуб "Кешля" распространил официальную информацию по поводу футболистов Низами Гаджиева и Миргусейна Сеидова, арестованных по подозрению в участии в договорных матчах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в размещенном на сайте клуба заявлении говорится о прекращении 4 дня назад контракта с указанными футболистами.

Отмечается, что этот шаг был принят из-за подозрений в их участии в 5-6 договорных матчах: "Руководство профессионального футбольного клуба "Кешля" заявляет, что 4 дня назад контракт с Низами Гаджиевым и Миргусейном Сеидовым был расторгнут из-за подозрений в их участии в договорных матчах в 5-6 встречах в Премьер-лиге".