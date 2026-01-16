Футбольный клуб "Карабах" опустился на одну позицию в мировом рейтинге.

Как сообщает Report, это отражено в списке Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Чемпион Азербайджана со 182,5 очками опустился с 68-го на 69-е место.

"Сабах" (93,5 очка) улучшил свои позиции, поднявшись с 252-го на 224-е место, "Араз-Нахчыван" (60,25 очка) - с 486-го на 456-е, а "Нефтчи" (51,25 очка) - с 563-го на 553-е место.

"Зиря" (66,75 очка) опустилась с 360-го на 389-е, а "Туран Товуз" (45 очков) - с 608-го на 627-е место.

Лидером рейтинга, в который вошли 704 клуба, стал французский ПСЖ с показателем 613 очков.