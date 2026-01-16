"Qarabağ" klubu dünya reytinqində bir pillə geriləyib
Futbol
- 16 yanvar, 2026
- 09:00
"Qarabağ" klubu dünya reytinqində bir pillə geriləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.
182,5 xalı olan Azərbaycan çempionu 68-ci yerdən 69-cu sıraya düşüb.
"Sabah" (93,5 xal) 252-ci mövqedən 224-ə qalxıb. "Zirə" (66,75) 360-cı sıradan 389-a enib. "Araz-Naxçıvan" (60,25) 486-cı pillədən 456-ya, "Neftçi" (51,25) 563-dən 553-dək irəliləyib. "Turan Tovuz" (45) da geriləyən klublar sırasındadır. Tovuz komandası 608-ci pillədən 627-yə düşüb.
Qeyd edək ki, 704 klubun yer aldığı cədvəldə Fransa təmsilçisi PSJ (613) liderdir.
Son xəbərlər
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dollara düşübEnergetika
09:42
ABŞ-də 5,6 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:39
Qazaxıstan dekabrda təxminən 300 min ton nefti digər marşrutlara yönəldibEnergetika
09:36
Goranboyda avtomobilin mal-qaraya çırpılması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıbHadisə
09:33
Tovuzda 6 kq-dan artıq narkotik maddə aşkarlanıbHadisə
09:32
Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutacaqKomanda
09:31
"Azər-Türk Bank"-ın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıbMaliyyə
09:29
Bakıda Hindistanın etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
09:27