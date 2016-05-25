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    Клуб "​Габала" подписал контракт еще с одним футболистом

    Контракт будет подписан и с Асифом Мамедовым

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" подписал контракт с полузащитником Рашадом Садыговым.

    Как сообщили Report в клубе, 33-летний футболист до конца сезона 2016-2017 будет выступать в составе "красно-черных". 

    Сегодня клуб подпишет контракт и с Асифом Мамедовым. Контракт с 30-летним футболистом будет продлен на 1 год.

    Отметим, что клуб "Габала" до сегодняшнего дня подписал контракт сроком на 1 год только с вратарем Дмитрием Безотосным. Из клуба ушли защитник Ариф Дашдемиров, полузащитники Самир Зяргяров, Алексей Гай и нападающий Эрмин Зец.

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