Клуб "​Габала" подписал контракт еще с одним футболистом

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" подписал контракт с полузащитником Рашадом Садыговым.

Как сообщили Report в клубе, 33-летний футболист до конца сезона 2016-2017 будет выступать в составе "красно-черных".

Сегодня клуб подпишет контракт и с Асифом Мамедовым. Контракт с 30-летним футболистом будет продлен на 1 год.

Отметим, что клуб "Габала" до сегодняшнего дня подписал контракт сроком на 1 год только с вратарем Дмитрием Безотосным. Из клуба ушли защитник Ариф Дашдемиров, полузащитники Самир Зяргяров, Алексей Гай и нападающий Эрмин Зец.