Кирилл Петров: Я обрадовался победе "Ворскла" над "Карабахом" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Интервью украинского защитника футбольного клуба "Нефтчи" Кирилла Петрова Report.

- В IX туре Премьер-лиги Азербайджана Ваша команда со счетом 3:1 одолела "Карабах". Что вы можете сказать о матче?

- Все были довольны. Мы полностью выполнили все поручения главного тренера. Это была важная встреча для нас. Мы победили, но жизнь продолжается, мы должны подготовиться к предстоящим играм. Мы постараемся укрепить свою позицию на первом месте.

- Вы ждали такой игры от "Карабаха"?

- А как они играли?!

- В любом случае, они создали слабое впечатление по сравнению с предыдущими встречами. Вы не считаете неожиданным проигрыш "Карабаха" со счетом 1:3?

- Почему же? Играли два лидера чемпионата. Если вы недооцениваете "Нефтчи" это ваше дело. Мы нормально оцениваем себя. Мы вышли на поле для победы.

- Мы не говорим, что "Нефтчи" слабый. Просто не припомним, чтобы "Карабах" за последние годы пропускал 3 гола на внутренних соревнованиях и проигрывал. О чем говорит эта победа? "Карабах" ослаб или "Нефтчи" усилился?

- Это можете сказать вы, наблюдающие со стороны. Мы выполняем свою работу. Какое мы создаем впечатление, пусть говорят те, кто смотрит со стороны.

- Могли ли повлиять на дуэль с "Нефтчи" напряженный график "Карабаха" в Лиге Европы и усталость после встречи с "Ворскла"?

- У них есть два состава одинакового уровня. В Европе играют через каждые три дня и никто не жалуется. Если они жалуются, что на скамье запасных игроков нет достаточно футболистов, что говорить тогда другим командам? У них есть два состава одинакового уровня и нельзя говорить, который слабый, а который сильный. Это не причина для проигрыша.

- Летом после проигрыша в первом квалификационном раунде Лиги Европы венгерскому "Уйпешту" (3:1, 0:4) положение "Нефтчи" вовсе не было хорошим. Однако сегодня с 22-мя очками вы единственный лидер. Что изменилось за этот период?

- После проигрыша положение команды тоже было не плохим. Мы забыли ту встречу и смотрели вперед. Это просто была неудачная игра. После первого матча в чемпионате каждый увидел, что у нас все нормально.

- В чем причина лидерства "Нефтчи" в текущем сезоне и игры на чемпионство, и что изменил главный тренер Роберто Бордин по сравнению с прошлым сезоном?

- Можно сказать, сменилась вся команда. По сравнению с прошлым сезоном состав обновлен на 90%. Вот основной ответ на ваш вопрос. Также сменился и тренерский корпус.

- Вы посмотрели матч, в котором "Карабах" проиграл со счетом 0:1 вашим землякам из "Ворскла"?

- Да, посмотрел. Я обрадовался победе команды, представляющей мою страну. Они сыграли довольно хорошо. Видимо, хорошо проанализировали "Карабах". Они не позволили противнику что-то сделать для победы. Грамотно сыграли в защите и забили гол. Их победу считаю справедливым результатом.

- Как вы оцениваете шансы на встречу между этими коллективами в Украине?

- Каждая команда имеет возможность победить. Я оцениваю шансы 50/50. Если "Карабах" сможет показать самые лучшие качества, шанс есть. Однако я думаю, что матч в Полтаве будет для них труднее, чем в Баку. Будет интересная встреча.

- Существует такое мнение: пока "Карабах" играет в Лиге Европы, "Нефтчи" должен увеличить имеющуюся разницу. В противном случае после зимы будет трудно удержать лидерство. Вы согласны с этим?

- Не согласен. В чемпионате кроме нас выступает еще 6 команд. Наоборот, играть через каждые три дня лучше, чем тренироваться и готовиться к следующему туру. Тогда постоянно находишься в ритме. В такой ситуации "Карабаху" должно быть легче.

- 3 ноября в рамках X тура вы будете гостем "Кешля". Руководивший в прошлом сезоне "Нефтчи" Тарлан Ахмедов назначен главным тренером "Кешля"…

- Я рад, что он нашел себе место работы. Однако мы будем играть не против Тарлана Ахмедова, а против "Кешля". К этому матчу мы тоже подготовимся в том же порядке.