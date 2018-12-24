"Карабах" занимает сотую строчку в рейтинговом списке 63-летней истории Лиги чемпионов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован рейтинговый список клубов, выступавших за всю историю Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в списке который начинается с 1955 года, футбольный клуб "Карабах" с 33 очками занимает 100-е место. Агдамский клуб 5 раз участвовал в континентальном турнире.

Команда под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова сыграла 30 матчей в Лиге чемпионов, в том числе в отборочных этапах. В этих матчах "скакуны" выиграли 11 матчей и сыграли вничью 11 раз. Последний чемпион страны в 8 матчах проиграл.