"Карабах" вернулся в Баку после выхода в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
- 29 января, 2026
- 10:51
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах", завоевавший путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, вернулся в Баку.
Как сообщает Report, чемпиона Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили болельщики и представители общественности.
"Скакуны" в заключительном, восьмом туре общего этапа на выезде уступили английскому "Ливерпулю". Несмотря на поражение, команда завершила этап на 22-м месте и вышла в плей-офф турнира.
Отметим, что в плей-офф "Карабах" сыграет с одним из соперников - французским ПСЖ либо английским "Ньюкасл". Жеребьевка состоится 30 января.
