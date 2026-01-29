Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Карабах" вернулся в Баку после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

    Футбол
    • 29 января, 2026
    • 10:51
    Карабах вернулся в Баку после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

    Азербайджанский футбольный клуб "Карабах", завоевавший путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, вернулся в Баку.

    Как сообщает Report, чемпиона Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили болельщики и представители общественности.

    "Скакуны" в заключительном, восьмом туре общего этапа на выезде уступили английскому "Ливерпулю". Несмотря на поражение, команда завершила этап на 22-м месте и вышла в плей-офф турнира.

    Отметим, что в плей-офф "Карабах" сыграет с одним из соперников - французским ПСЖ либо английским "Ньюкасл". Жеребьевка состоится 30 января.

