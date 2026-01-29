İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan "Qarabağ" Bakıya qayıdıb

    Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan Qarabağ Bakıya qayıdıb

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan "Qarabağ" komandası Bakıya qayıdıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionunu Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında azarkeşlər və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.

    "Köhlən atlar" Liqa mərhələsinin sonuncu - VIII turunda İngiltərədə "Liverpul"a uduzub. Buna baxmayaraq, komanda əsas mərhələni 22-ci sırada bitirərək pley-offa adlayıb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" pley-offda Fransanın PSJ və ya İngiltərənin "Nyukasl" kollektivlərindən biri ilə üz-üzə gələcək. Püşkatma mərasimi yanvarın 30-da baş tutacaq.

