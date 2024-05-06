"Карабах" установил рекорд в матче с "Нефтчи"

“Карабах" довел число голов, забитых в азербайджанской Премьер-лиге в сезоне 2023-2024, до 50.

“Карабах" довел число голов, забитых в азербайджанской Премьер-лиге в сезоне 2023-2024, до 50.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, команда, главным тренером которой является Гурбан Гурбанов, достигла этого рекорда в XXXIII туре.

После победы над "Нефтчи" со счетом 5:0 число голов "Карабаха", забитых в текущем сезоне, возросло до 50.

Этот показатель является также рекордом за последние 25 лет в чемпионатах Азербайджана. А абсолютный рекорд в истории азербайджанского футбола принадлежит сумгайытскому “Хазару”, который 1992 году забил 70 голов.