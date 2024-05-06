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"Карабах" установил рекорд в матче с "Нефтчи"

"Карабах" установил рекорд в матче с "Нефтчи" “Карабах" довел число голов, забитых в азербайджанской Премьер-лиге в сезоне 2023-2024, до 50.
Футбол
6 мая 2024 г. 10:35
Карабах установил рекорд в матче с Нефтчи

“Карабах" довел число голов, забитых в азербайджанской Премьер-лиге в сезоне 2023-2024, до 50.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, команда, главным тренером которой является Гурбан Гурбанов, достигла этого рекорда в XXXIII туре.

После победы над "Нефтчи" со счетом 5:0 число голов "Карабаха", забитых в текущем сезоне, возросло до 50.

Этот показатель является также рекордом за последние 25 лет в чемпионатах Азербайджана. А абсолютный рекорд в истории азербайджанского футбола принадлежит сумгайытскому “Хазару”, который 1992 году забил 70 голов.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Neftçi" ilə oyunda rekorda imza atıb

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