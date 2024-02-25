"Карабах" улучшил позиции в рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил новый мировой рейтинг клубов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил новый мировой рейтинг клубов.

Как передает Report, в данном списке азербайджанский "Карабах" с 32,000 очками занимает 57-е место.

Так, агдамский клуб имеет одинаковое количество очков с турецкой "Фенербахче" и шотландским "Селтиком". Однако по дополнительным показателям "скакуны" опережают команду из Глазго.

Отметим, что на прошлой неделе "Карабах" делил 59-60 места в таблице, но затем смог продвинуться вперед в данном рейтинге. Агдамцы опередили итальянскую "Фиорентину" (31,000) и "Галатасарай" (31,500).