"Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов
Футбол
- 17 сентября, 2025
- 13:31
"Карабах" повторил достижение испанской "Барселоны" в Лиге чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Международной федерации футбольной истории и статистики, "Бенфика" до 2025 года ни разу не проигрывала в матче в главном клубном турнире континента, в котором лидировала с разницей в два гола.
Однако в этом году лиссабонская команда уже дважды сталкивалась с такой ситуацией. В начале года она проиграла в матче VII тура основного этапа Лиги против "Барселоны" (4:5), в котором лидировала со счетом 4:2.
Отметим, что "Карабах" обыграл "Бенфику" на выезде со счетом 3:2. Хозяева поля вели со счетом 2:0 до 30-й минуты.
