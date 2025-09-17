Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 17 сентября, 2025
    • 13:31
    "Карабах" повторил достижение испанской "Барселоны" в Лиге чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Международной федерации футбольной истории и статистики, "Бенфика" до 2025 года ни разу не проигрывала в матче в главном клубном турнире континента, в котором лидировала с разницей в два гола.

    Однако в этом году лиссабонская команда уже дважды сталкивалась с такой ситуацией. В начале года она проиграла в матче VII тура основного этапа Лиги против "Барселоны" (4:5), в котором лидировала со счетом 4:2.

    Отметим, что "Карабах" обыграл "Бенфику" на выезде со счетом 3:2. Хозяева поля вели со счетом 2:0 до 30-й минуты. 

