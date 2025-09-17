"Qarabağ" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın nailiyyətini təkrarlayıb
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 13:06
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın nailiyyətini təkrarlayıb.
"Report" Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Benfika" 2025-ci ilədək heç vaxt qitənin bir nömrəli klub turnirində 2 top fərqi ilə öndə olduğu matçı uduzmayıb.
Lissabon komandası artıq cari ildə iki dəfə bu aqibəti yaşayıb. Portuqaliya təmsilçisi ilin əvvəlində, "Barselona" ilə Liqa mərhələsinin VII turunun matçında 4:2 hesabı ilə öndə olandan sonra yenilib - 4:5.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" səfərdə "Benfika"nı 3:2 hesabı ilə üstələyib. Meydan sahibləri 30-cu dəqiqəyədək 2:0 hesabı ilə üstün olub.
Son xəbərlər
13:27
Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıbBiznes
13:25
Portuqaliya mətbuatı: "Qarabağ"ın qələbəsi "Benfika" üçün "soyuq duş" olduFutbol
13:24
Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilərDigər ölkələr
13:24
Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxsdən 28 kiloqram narkotik aşkarlanıbHadisə
13:22
"AD Ports Group" Xəzərdə ilk dəfə gəmi sifarişini Azərbaycana veribİnfrastruktur
13:21
Bakıda 7 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıbİnfrastruktur
13:16
Foto
Daşbulaqdakı tut bağlarında 25 nəfər daimi, 750 nəfər isə mövsümü işlərə cəlb ediləcəkDaxili siyasət
13:13
Seyidbəyli sakini: Kəndə qayıdan insanların narahat yuxularına son qoyulubDaxili siyasət
13:08