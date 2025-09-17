İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    "Qarabağ" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 13:06
    Qarabağ Çempionlar Liqasında Barselonanın nailiyyətini təkrarlayıb

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın nailiyyətini təkrarlayıb.

    "Report" Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Benfika" 2025-ci ilədək heç vaxt qitənin bir nömrəli klub turnirində 2 top fərqi ilə öndə olduğu matçı uduzmayıb.

    Lissabon komandası artıq cari ildə iki dəfə bu aqibəti yaşayıb. Portuqaliya təmsilçisi ilin əvvəlində, "Barselona" ilə Liqa mərhələsinin VII turunun matçında 4:2 hesabı ilə öndə olandan sonra yenilib - 4:5.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" səfərdə "Benfika"nı 3:2 hesabı ilə üstələyib. Meydan sahibləri 30-cu dəqiqəyədək 2:0 hesabı ilə üstün olub.

