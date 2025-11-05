"Карабах" попросил фанатов поддержать команду с первых минут матча против "Челси"

Футбольный клуб "Карабах" обратился к своим болельщикам в преддверии матча IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против лондонского "Челси", который состоится сегодня в Баку.

Как сообщает Report, пресс-служба чемпиона Азербайджана призвала фанатов заранее прибыть на стадион, чтобы избежать столпотворения и поддержать команду с первых минут.

"Просим болельщиков приходить на стадион заранее. Это позволит спокойно пройти контроль, избежать очередей и создать атмосферу полной трибуны еще во время разминки команды. Такая поддержка станет для футболистов дополнительной мотивацией", - говорится в обращении клуба.

Вход на стадион откроется за 2 часа 30 минут (150 минут) до начала игры. После 20-й минуты матча вход на арену будет ограничен.

Игра пройдет сегодня, 5 ноября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало - в 21:45 по бакинскому времени.