    "Карабах" попросил фанатов поддержать команду с первых минут матча против "Челси"

    Футбол
    • 05 ноября, 2025
    • 15:16
    Карабах попросил фанатов поддержать команду с первых минут матча против Челси

    Футбольный клуб "Карабах" обратился к своим болельщикам в преддверии матча IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против лондонского "Челси", который состоится сегодня в Баку.

    Как сообщает Report, пресс-служба чемпиона Азербайджана призвала фанатов заранее прибыть на стадион, чтобы избежать столпотворения и поддержать команду с первых минут.

    "Просим болельщиков приходить на стадион заранее. Это позволит спокойно пройти контроль, избежать очередей и создать атмосферу полной трибуны еще во время разминки команды. Такая поддержка станет для футболистов дополнительной мотивацией", - говорится в обращении клуба.

    Вход на стадион откроется за 2 часа 30 минут (150 минут) до начала игры. После 20-й минуты матча вход на арену будет ограничен.

    Игра пройдет сегодня, 5 ноября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало - в 21:45 по бакинскому времени.

    "Qarabağ" klubu "Çelsi" ilə oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib
    Qarabag urges fans to arrive early for UEFA Champions League clash

