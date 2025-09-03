Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    • 03 сентября, 2025
    Карабах объявил заявку на Лигу чемпионов: новичок команды в нее не вошел

    Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" опубликовал заявку на матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, в заявку не попал испанский полузащитник Жони Монтьель, присоединившийся к клубу этим летом.

    Помимо него, вне заявки остался и хавбек Алексей Исаев.

    В заявку вошли:

    Вратари: Шахрудин Махамадалиев, Матеуш Кохальски, Фабиан Бунтич.

    Защитники: Матеус Силва, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Дани Болт, Кевин Медина, Сами Ммаэ, Бахлул Мустафазаде.

    Полузащитники: Торан Байрамов, Кади Боржес, Педро Бикальо, Марко Янкович, Крис Куаку, Леандро Андраде, Абдулла Зубир, Алексей Кащук, Хикмет Джабраилзаде.

    Нападающие: Камила Дюран, Эммануэль Аддай, Муса Гурбанлы, Нариман Ахундзаде.

