"Карабах" объявил заявку на Лигу чемпионов: новичок команды в нее не вошел
Футбол
- 03 сентября, 2025
- 15:04
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" опубликовал заявку на матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в заявку не попал испанский полузащитник Жони Монтьель, присоединившийся к клубу этим летом.
Помимо него, вне заявки остался и хавбек Алексей Исаев.
В заявку вошли:
Вратари: Шахрудин Махамадалиев, Матеуш Кохальски, Фабиан Бунтич.
Защитники: Матеус Силва, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Дани Болт, Кевин Медина, Сами Ммаэ, Бахлул Мустафазаде.
Полузащитники: Торан Байрамов, Кади Боржес, Педро Бикальо, Марко Янкович, Крис Куаку, Леандро Андраде, Абдулла Зубир, Алексей Кащук, Хикмет Джабраилзаде.
Нападающие: Камила Дюран, Эммануэль Аддай, Муса Гурбанлы, Нариман Ахундзаде.
