İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" iştirak ərizəsini açıqlayıb, yeni transfer siyahıdan kənarda qalıb

    Futbol
    • 03 sentyabr, 2025
    • 14:44
    Çempionlar Liqası: Qarabağ iştirak ərizəsini açıqlayıb, yeni transfer siyahıdan kənarda qalıb

    "Qarabağ" klubu yayda heyətinə qatdığı Joni Montieli UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) əsas mərhələsinin oyunları üçün iştirak ərizəsinə daxil etməyib. 

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisinin açıqladığı siyahıda ispaniyalı yarımmüdafiəçinin adı yoxdur.

    Bundan əlavə, Aleksey İsayev də kənarda qalıb.  

    Qapıçılar: 1. Şahrudin Məhəmmədəliyev, 99. Mateus Koxalski, 97. Fabiyan Buntiç  

    Müdafiəçilər: 2. Mateus Silva, 55. Bədavi Hüseynov, 30. Abbas Hüseynov, 44. Elvin Cəfərquliyev, 18. Dani Bolt, 81. Kevin Medina, 3. Sami Mmaee, 13. Bəhlul Mustafazadə  

    Yarımmüdafiəçilər: 27. Toral Bayramov, 20. Kadi Borges, 35. Pedro Bikalyo, 8. Marko Yankoviç, 6. Kris Kuaku, 15. Leandro Andrade, 10. Abdullah Zubir, 21. Aleksey Kaşuk, 32. Hikmət Cəbrayılzadə  

    Hücumçular: 17. Kamilo Duran, 11. Emmanuel Addai, 22. Musa Qurbanlı, 90. Nəriman Axundzadə

    "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqası iştirak ərizəsi futbol xəbərləri
    Rus Versiası Rus Versiası
    "Карабах" объявил заявку на Лигу чемпионов: новичок команды в нее не вошел

    Son xəbərlər

    16:04

    "Bank of Baku" 40 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    16:03

    Oğuzda qanunsuz yolla ağac kömürü istehsal edən quyular aşkarlanıb

    Hadisə
    16:01

    Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıb

    Region
    16:00

    Bəzi yerlərdə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:00
    Rəy

    Sepah Xaməneinin nüfuzuna zərər vurur – Zəngəzur yoluna daş atan "qvardiya" - ŞƏRH

    Analitika
    15:59

    "Birbaşa Bakı"nın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir"

    Futbol
    15:57

    Səfir: Azərbaycan İordaniya ilə tikinti və mənzil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    15:46

    ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıb

    İnfrastruktur
    15:34

    Sabah Salyanda 4 minə yaxın abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti