"Карабах" не ждет прибыли от продажи билетов в Лиге чемпионов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Надеемся на обновление на встрече с "Челси" рекорда болельщиков".

Об этом Report заявил исполнительный директор "Карабаха" Амрах Челикель, касаясь вопроса, связанного с числом болельщиков на предстоящем в Баку матче с английской командой "Челси" в IV туре Лиги чемпионов.

Он заявил, что по последним данным продано 30 000 билетов: "Все выделенные для гостевой команды билеты уже проданы. Для гостей мы выделили 3 664 билета. Все проданы. Верим, что стадион будет полностью заполнен и нашими болельщиками. Процесс продажи идет как положено".

По словам А.Челикеля, они не ждут прибыли с продажи билетов: "Во время матча ЛЧ в общей сложности услуги оказываются персоналом в количестве около 4 000 человек и вся сумма от продажи билетов идет на погашение организационных расходов: "Пока мы не знаем, какова прибыль от продажи билетов для 2 прежних встреч. Однако большого дохода мы не ждем. Так как расходов много".

Напомним, что несмотря на продажу всех билетов на матч "Карабах" - "Рома" в рамках I тура группового раунда ЛЧ, рассчитанный на 68 700 человек Бакинский олимпийский стадион не был переполнен. Хотя количество зрителей указывалось 67 200 человек, на трибунах было в целом 57 000 человек. А за матчем III тура "Карабах" - "Атлетико" наблюдали 47 923 болельщика.

Отметим, что предстоящий 22 ноября матч "Карабах" - "Челси" начнется в 21:00.