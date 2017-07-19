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    "Карабах" направил предложение футболисту итальянского клуба

    Полузащитником из Гвинеи-Бисау также интересуется клуб Пескара

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Футболист итальянского клуба "Палермо" Карлуш Апна Эмбало в скором времени может перейти в "Карабах".

    Как сообщает Report со ссылкой на Sportitalia, 23-летний футболист левого фланга получил от агдамского клуба заманчивое предложение.

    На данный момент руководство "Палермо" занимается его рассмотрением. Полузащитником из Гвинеи-Бисау также интересуется клуб "Пескара".

    Главный тренер Зденек Земан желает трансфера Эмбало.

    Отметим, что в прошлом сезоне "Палермо" завершил итальянскую серию А с 26 очками на 19-м месте и опустился в нижнюю лигу. А Карлуш Эмбало надевал форму в 12-и матчах. 

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