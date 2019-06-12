"Карабах" интересуется африканским футболистом

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересован в вовлечении в состав футболиста "Кайзер Чифс" из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Хендрика Экстейна.

Как передает Report, об этом изданию Soccerladuma заявил достоверный источник. Сообщается, что чемпион страны всерьез интересуется 28-летним полузащитником: "Это один из лучших футбольных команд Азербайджана и бывший клуб Дино Ндлову - "Карабах".

Агент африканского игрока Палезе Мхизе заявил, что не хочет сейчас говорить о каком-либо клубе: "Я могу подтвердить, что игрок получил предложение из-за рубежа. Я должен все обсудить с самим футболистом".

Отметим, что ранее за "Карабах" играл нападающий из ЮАР Дино Ндлову. Он выступал в азербайджанском клубе с августа 2016 года по январь 2018 года.