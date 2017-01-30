Капитан сборной Азербайджана получил диплом тренера

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании АФФА специалистам, успешно завершившим курсы тренеров категории А, были представлены соответствующие дипломы.

Как сообщает Report, дипломы вручил генеральный секретарь организации Эльхан Мамедов.

Среди получивших диплом есть и менеджер "Сумгайыта" Джейхун Султанов, бывшие футболисты Эмин Имамалиев, Джахангир Гасанзаде, Араз Гуламов, Мубариз Оруджов, Самир Алекберов, а также тренер "Карабаха" Эльчин Рахманов и капитан команды Рашад Садыгов.