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    Капитан сборной Азербайджана получил диплом тренера

    Среди получивших диплом есть и менеджер Сумгайыта

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании АФФА специалистам, успешно завершившим курсы тренеров категории А, были представлены соответствующие дипломы. 

    Как сообщает Report, дипломы вручил генеральный секретарь организации Эльхан Мамедов.

    Среди получивших диплом есть и менеджер "Сумгайыта" Джейхун Султанов, бывшие футболисты Эмин Имамалиев, Джахангир Гасанзаде, Араз Гуламов, Мубариз Оруджов, Самир Алекберов, а также тренер "Карабаха" Эльчин Рахманов и капитан команды Рашад Садыгов

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