Капитан сборной Азербайджана: Больше нельзя терять очки

© Report/Firi Salim

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "От этой игры мы ждали победы. Мы сделали все возможное, но не смогли победить".

Об этом Report сказал капитан сборной Азербайджана Кямран Агаев после игры вничью 1:1 в гостях против Мальты во втором туре Лиги наций УЕФА.

32-летний вратарь отметил, что хотя сборная сыграла вничью в двух первых играх, шанс выйти из группы не упущен: "Анализа матча пока не было. Главный тренер выскажет мнение и замечания. Пока ничего не потеряно. Я верю, что мы будет много работать и победим в будущих встречах. Я бы не сказал, что шансов нет. Просто больше нельзя терять очки. Если мы хотим чего-то добиться, нужно побеждать".

Агаев прокомментировал и желание мальтийских игроков затягивать время во втором тайме: "Так происходит во всех видах спорта. Слабая команда поступает так. Проблема была в нас самих. Наверное, результат такой, потому что мы неправильно выполнили поручения".

Отметим, что входящая в 3 группу лиги D сборная Азербайджана занимает 3 позицию с 2 очками. Косово с 4 очками на первом месте, Фарерские острова с 3 очками на втором месте. Последнее место с 1 очком занимает Мальта.