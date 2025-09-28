Капитан "Реала" отреагировал на разгромное поражение в дерби с "Атлетико"

Защитник и капитан "Реала" Дани Карвахаль жестко прокомментировал крупное поражение мадридской команды в дерби с "Атлетико" (2:5) в игре 7-го тура испанской Ла Лиги.

Как передает Report, слова футболиста приводит издание Marca.

"Мы сами все испортили, и сейчас вряд ли помогут какие-то слова утешения. Но уже завтра с рассветом мы начнем усердно работать. Это поражение нас ранит, но может оказаться полезным уроком. Нам нужно осмыслить случившееся и собраться с духом", - сказал Карвахаль.

"Реал" остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 набранными очками. "Атлетико" довел количество очков до 12 и поднялся на четвертую строчку. "Барселона" с 16 очками может обойти мадридцев в случае победы над "Реалом Сосьедадом" в грядущем матче 7‑го тура.