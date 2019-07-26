Капитан "Нефтчи": Мы показали неплохую игру

"Голевые эпизоды были и у нас, и у соперника. Мы показали неплохую игру. Борьбы было больше чем футбола".

Как сообщает командированный в Тулу корреспондент Report, об этом капитан футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов сказал после первого матча второго классификационного тура Лиги Европы УЕФА, в котором команда со счетом 1:0 обыграла тульский "Арсенал".

27-летний полузащитник сказал, что пока рано думать о следующем этапе.

Капитан отметил, что команда могла бы сыграть и лучше. Он подчеркнул, что встречи характера плей-офф отличаются: "Я говорил, что в дуэлях характера плей-офф до игры мы можем одолеть любую команду. В чемпионате же трудно будет проводить каждую игру так. Например, пройти может и "Карабах", "Спартак" или "Зенит". "Нефтчи" тоже способен на это. А весь чемпионат – это нечто иное".

Махмудов отметил, что сейчас у него имеются хорошие отношения с капитаном "Арсенала", бывшим товарищем по команде Кириллом Комбаровым.

Отметим, что ответный матч состоится 1 августа на Bakcell Arena.