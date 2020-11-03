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Капитан "Карабаха": В Агдаме люди наблюдали за матчем, свесившись с забора

Капитан "Карабаха": В Агдаме люди наблюдали за матчем, свесившись с забора 31-летний защитник выразил уверенность в том, что его клуб скоро обоснуется на родной земле
Футбол
3 ноября 2020 г. 10:54
Капитан Карабаха: В Агдаме люди наблюдали за матчем, свесившись с забора

"В это трудное время мы хотели поддержать азербайджанский народ, наших солдат, сражающихся за свободу наших земель".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Reuters капитан "Карабаха" Максим Медведев, комментируя матч плей-офф Лиги Европы УЕФА с польской "Легией" (3:0).

31-летний защитник выразил уверенность в том, что его клуб скоро обоснуется на родной земле: "Знаете, сколько людей приходило на матчи в Агдаме? Люди карабкались на забор и оттуда наблюдали за ходом матча. "Карабах" представляет регион, который издавна хочет освободить Азербайджан, и является первым местным клубом, попавшим в групповой этап Лиги Чемпионов. У нас много болельщиков".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın kapitanı: "Ağdamda insanlar oyuna hasarın üstündən baxırdılar"

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