Капитан итальянской команды дисквалифицирован на год

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Защитник "Беневенто", выступающего в итальянской Серии А по футболу, Фабио Лучони был дисквалифицирован на год.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, причиной стало то, что в его крови были обнаружены запрещенные препараты. Допинг проба была взята после матча 3-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:1). Помимо футболиста наказание понес главный врач команды, который был отстранен от спортивной деятельности на четыре года. Считается, что запрещенные вещества попали в кровь Лучони по его вине.

Отметим, что "Беневенто" после 20 туров с 7 очками, находится на 20 месте.