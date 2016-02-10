Кандидаты в президенты ФИФА представят свои программы КОНКАКАФ 11 февраля

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Кандидаты в президенты Международной федерации футбола (ФИФА) представят свои программы для Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в четверг на встрече в Майами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, представление программ для лидеров 41 ассоциаций-членов КОНКАКАФ пройдет в течение двух дней (11-12 февраля). Каждый из кандидатов получит 20 минут для изложения своего видения реформ внутри организации.

В выборах президента ФИФА примут участие бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Токио Сексвале, президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань, генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джанни Инфантино и принц Иордании Али бин аль-Хусейн.

Выборы главы ФИФА пройдут посредством тайного голосования. Для победы в первом туре необходимо набрать 2/3 голосов, а в последующих - 50 процентов и один голос. Президент ФИФА избирается на четырехлетний срок.