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    ​Камран Агаев не примет участие в тренировочных сборах клуба "Габала" в Анталии

    В тренировочных сборах команды приняли участие новые трансферы, а также игроки, оправившиеся от травм

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Команда "Габала", которая проводит подготовку ко второй половине сезона 2014-2015 года в Анталии, вышла на первую тренировку. Как сообщает Report, в тренировке под руководством главного тренера Романа Григорчука приняли участие новые трансферы команды Рашад Садигов и Алексей Гай. На поле также вышли Руслан Амирджанов и Виктор Менди, которые длительное время не могли играть из-за полученных травм. В связи с болезнью Камран Агаев не смог принять участие в тренировке.

    Отметим что, клуб продолжит подготовительный процесс двумя тренировками в день. 

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