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    Кафу: У "Карабаха" есть шанс показать хороший результат в Лиге Европы

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Приехав сюда, я начал интересоваться азербайджанским футболом. В рамках новых проектов ФИФА я вновь могу приехать в Баку".

    Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов в Баку заявил двукратный чемпион мира Кафу.

    Ветеран футбола ответил и на другие вопросы… 

    - Сможет ли "Карабах" конкурировать в Лиге Европе с такими командами как "Aрсенал" и "Спортинг"?

    - На поле все зависит от тебя. В первую очередь, выходя на поле, нужно верить в себя. Каждая команда может показать хороший результат.

    - Смотрели ли Вы игры итальянской "Ромы", за которую Вы когда-то выступали, против "Карабаха" в Лиге Чемпионов минувшего сезона? 

    - К сожалению, ту игру мне не довелось посмотреть.

    - Кого Вы знаете из выступающих в Азербайджане бразильских футболистов? 

    - Бразильские футболисты выступают во всех уголках мира. Это отрадно.

    - Долгое время бразильские футболисты не выбираются лучшими. Может ли Неймар положить конец этой неудачной традиции?

    - Неймар – великий футболист. Верю, что он внесет свой вклад в успех сборной Бразилии в очередных чемпионатах мира. В будущем Неймар может завоевать "Золотой мяч".

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