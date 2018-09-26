Кафу: У "Карабаха" есть шанс показать хороший результат в Лиге Европы

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Приехав сюда, я начал интересоваться азербайджанским футболом. В рамках новых проектов ФИФА я вновь могу приехать в Баку".

Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов в Баку заявил двукратный чемпион мира Кафу.

Ветеран футбола ответил и на другие вопросы…

- Сможет ли "Карабах" конкурировать в Лиге Европе с такими командами как "Aрсенал" и "Спортинг"?

- На поле все зависит от тебя. В первую очередь, выходя на поле, нужно верить в себя. Каждая команда может показать хороший результат.

- Смотрели ли Вы игры итальянской "Ромы", за которую Вы когда-то выступали, против "Карабаха" в Лиге Чемпионов минувшего сезона?

- К сожалению, ту игру мне не довелось посмотреть.

- Кого Вы знаете из выступающих в Азербайджане бразильских футболистов?

- Бразильские футболисты выступают во всех уголках мира. Это отрадно.

- Долгое время бразильские футболисты не выбираются лучшими. Может ли Неймар положить конец этой неудачной традиции?

- Неймар – великий футболист. Верю, что он внесет свой вклад в успех сборной Бразилии в очередных чемпионатах мира. В будущем Неймар может завоевать "Золотой мяч".