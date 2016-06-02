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    Известный футболист "Карабаха" совершил ДТП - ВИДЕО

    Нападающий сбил мотоциклиста

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Карабах" Рейнальдо Сильва совершил аварию в Бразилии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Globo, ДТП произошло вчера в штате Агресте.

    Футболист, отдыхающий в родном городе, на автомобиле Chevrolet Camaro сбил мотоциклиста, в результате чего тот сломал левую ногу. Состояние прооперированного мотоциклиста стабильное. 

    После аварии Рейнальдо оказал помощь пострадавшему и дождался приезда полиции. Было установлено, что он не употреблял алкоголь. 

    Отметим, что Рейнальдо выступает в "Карабахе" с зимы 2013 года.

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