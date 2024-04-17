Известный бразильский футболист возобновил карьеру в 58 лет

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ромарио теперь будет выступать за "Америку" - клуб из Рио-де-Жанейро.

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ромарио теперь будет выступать за "Америку" - клуб из Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Официально зарегистрирован. Я готов помочь моей дорогой "Америке" в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном", - написал Ромарио.

Стоит отметить, что 58-летний Ромарио является президентом "Америки". Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата штата Рио-де-Жанейро.