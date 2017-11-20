Изменилась позиция Назима Сулейманова в списке бомбардиров-легионеров премьер-лиги России - СПИСОК

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Изменилась позиция бывшего нападающего сборной Азербайджана Назима Сулейманова в списке забивших наибольшее число голов легионеров премьер-лиги России.

Как сообщает Report, эта произошло после того, как полузащитник "Спартака" Квинси Промес, отличившись в матче XVII тура с "Краснодаром", довел количество забитых мячей до 51.

Таким образом, голландский игрок поднялся на 6 строчек в списке. Сулейманов вместе с немцем Кевином Кураньи, белорусом Сергеем Корниленко и бразильцем Ари опустился на 7 - 10 места. У них в активе 50 голов. Но в отличие от Сулейманова и Кураньи, Корниленко и Ари все еще продолжают свою карьеру.

Список возглавляет бразилец Вагнер Лав, на счету которого 85 голов. В первую тройку вошли португалец Мигель Данни с 69 голами, отличившийся 66 раз Сейду Думбиа.

Отметим, что Назим Сулейманов в 1991 - 1996 гг. защищал честь "Аланьи". Также играл за "Жемчужину". В премьер-лиге России в 150 матчах он забил 50 голов.