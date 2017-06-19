Изгнанный из "Нефтчи" за избиение болельщика футболист перешел в румынский "Ювентус"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Каталина Тира, изгнанный из "Нефтчи" из-за того, что ударил болельщика во время игры, нашел себе новый клуб. Как сообщает Report, 23-летний нападающий подписал контракт с "Ювентус", представляющим Бухарест.

Срок и материальные стороны договора не разглашаются. Главным тренером этой команды является бывший нападающий "Баку" Даниэл Ионел Оприца.

Отметим, что Каталина Тира в начале прошлого сезона был переведен в "Нефтчи". 25 октября 2016 года во время игры с "Карабахом" Тира напал и ударил болельщика, вышедшего на поле. В результате дисциплинарный комитет АФФА наказал молодого игрока на 5 игр, клуб же, не дожидаясь окончания наказания, изгнал футболиста. Румынский футболист провел вторую часть прошлого сезона в румынской команде "Дунарья Калараши". Бухарестский "Ювентус", став чемпионом в низшей лиге, получил право провести сезон 2017-2018 в высшей лиге.