Из-за матча с "Карабахом" главный тренер "Спортинга" предоставил трем футболистам отдых

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Португальский "Спортинг", являющийся одним из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы, на матче с "Маритиму" не воспользуется услугами нескольких футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт record.pt, главный тренер Лиссабонского клуба Жозе Пезейру предоставит этим игрокам шанс на первой встрече тура с "Карабахом" в групповом этапе Лиги Европы.

58-летний специалист подготовит к матчу с агдамцами полузащитника Родриго Батталья, защитника Стефана Ристовски и Себастьяна Коатеса.

Это может стать шансом для Бруну Гаспара, Жереми Матье, Есипа Мишича, Маркуса Вандела и Карлуша Мане, которым трудно попасть в состав.

Отметим, что матч "Спортинг" - "Маритиму" в Кубке португальской Лиги начнется 16 сентября в 23:00 по бакинскому времени.

Матч "Спортинг" - "Карабах" пройдет четырьмя днями позже в это же время.