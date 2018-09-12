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    Из-за матча с "Карабахом" главный тренер "Спортинга" предоставил трем футболистам отдых

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Португальский "Спортинг", являющийся одним из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы, на матче с "Маритиму" не воспользуется услугами нескольких футболистов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт record.pt, главный тренер Лиссабонского клуба Жозе Пезейру предоставит этим игрокам шанс на первой встрече тура с "Карабахом" в групповом этапе Лиги Европы. 

    58-летний специалист подготовит к матчу с агдамцами полузащитника Родриго Батталья, защитника Стефана Ристовски и Себастьяна Коатеса. 

    Это может стать шансом для Бруну Гаспара, Жереми Матье, Есипа Мишича, Маркуса Вандела и Карлуша Мане, которым трудно попасть в состав. 

    Отметим, что матч "Спортинг" - "Маритиму" в Кубке португальской Лиги начнется 16 сентября в 23:00 по бакинскому времени. 

    Матч "Спортинг" - "Карабах" пройдет четырьмя днями позже в это же время. 

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