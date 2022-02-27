Итальянский наставник "Шахтера" отказался покидать Украину

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби отказался покидать Украину до тех пор, пока не эвакуируют всех легионеров.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби отказался покидать Украину до тех пор, пока не эвакуируют всех легионеров.

Как передает Report со ссылкой на Football Italia, многие легионеры, среди которых большинство бразильцев, уже эвакуированы из страны. Однако несколько итальянских футболистов продолжают находиться в Киеве. Отмечается, у Де Дзерби была возможность покинуть Украину, однако тренер отказался уезжать до тех пор, пока не позаботятся о футболистах клуба.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о нападении на Украину. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

На данный момент проведение в Украине спортивных турниров приостановлено.