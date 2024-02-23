Исполнительный директор клуба "Байер 04": "Карабах" - серьезный соперник

"Байер 04" должен очень серьезно воспринимать своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы.

"Байер 04" должен очень серьезно воспринимать своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, об этом заявил исполнительный директор германского клуба "Байер 04" Фернандо Карро, комментируя предстоящую игру с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы.

Функционер напомнил, что чемпион Азербайджана выбил из борьбы в стадии плей-офф португальскую "Брагу". Карро добавил, что они с нетерпением ждут 1/8 финала.

Отметим, что первый матч между клубами состоится 7 марта в Баку, а ответная игра - через неделю в Германии.