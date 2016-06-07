Исполнительный комитет АФФА вновь проведет заседание

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании АФФА прошло заседание исполнительного комитета.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, на заседании обсудили два вопроса.

Было решено определить на предстоящем 13 июня заседании Исполнительного комитета количество клубов, которые выступят в Премьер-лиге сезона 2016-2017.

До 13 июня АФФА, Профессиональная футбольная лига и Группа лицензирования должны изучить положение клубов, которые в соответствии со спортивными принципами могут подняться с I Дивизиона до Премьер-лиги, и представить результаты в Исполнительный комитет.

В то же время Рауф Мирзоев был назначен главным тренером национальной сборной Азербайджана по футболу U17, Мирбагир Исаев - сборной U16, Мильтон Луиз Зиллер Жуниор - национальной сборной по футзалу, Зейнал Зейналов - по пляжному футболу.