Испанский "Хетафе" арендовал защитника "Брюгге"

Испанский "Хетафе" взял в аренду защитника бельгийского "Брюгге" Саида Ромеро.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.

Договор рассчитан до лета 2026 года. 26-летний аргентинский футболист особо не отличился в семи матчах сезона 2025/2026.

Ромеро выступает за "Брюгге" с июля 2024 года, и срок его контракта с клубом истекает летом 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.