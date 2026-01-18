Испанский "Хетафе" арендовал защитника "Брюгге"
Футбол
- 18 января, 2026
- 12:54
Испанский "Хетафе" взял в аренду защитника бельгийского "Брюгге" Саида Ромеро.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.
Договор рассчитан до лета 2026 года. 26-летний аргентинский футболист особо не отличился в семи матчах сезона 2025/2026.
Ромеро выступает за "Брюгге" с июля 2024 года, и срок его контракта с клубом истекает летом 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
