Испанский "Хетафе" арендовал защитника "Брюгге"

    Футбол
    • 18 января, 2026
    • 12:54
    Испанский "Хетафе" взял в аренду защитника бельгийского "Брюгге" Саида Ромеро.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.

    Договор рассчитан до лета 2026 года. 26-летний аргентинский футболист особо не отличился в семи матчах сезона 2025/2026.

    Ромеро выступает за "Брюгге" с июля 2024 года, и срок его контракта с клубом истекает летом 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

    İspaniya klubu "Brügge"nin müdafiəçisini icarəyə götürüb

