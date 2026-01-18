İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İspaniya klubu "Brügge"nin müdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    • 18 yanvar, 2026
    • 12:01
    İspaniyanın "Xetafe" klubu "Brügge"nin (Belçika) müdafiəçisi Said Romeronu icarəyə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçika klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İcarə müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. 26 yaşlı argentinalı futbolçu 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi yeddi oyunda məhsuldar göstərici ilə yadda qalmayıb.

    O, 2024-cü ilin iyulundan "Brügge"də çıxış edir və Belçika təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.

    Qeyd edək ki, müdafiəçi daha əvvəl Argentinanın "Qodoy Krus", "Estudiantes LP" və Ekvadorun "LDU Kito" klublarında da çıxış edib. "Transfermarkt" oyunçunun transfer dəyərini 2 milyon avro qiymətləndirir.

    "Xetafe" "Brügge" klubu İspaniya La Liqası Said Romero
    Испанский "Хетафе" арендовал защитника "Брюгге"

