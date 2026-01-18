İspaniya klubu "Brügge"nin müdafiəçisini icarəyə götürüb
Futbol
- 18 yanvar, 2026
- 12:01
İspaniyanın "Xetafe" klubu "Brügge"nin (Belçika) müdafiəçisi Said Romeronu icarəyə götürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçika klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İcarə müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. 26 yaşlı argentinalı futbolçu 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi yeddi oyunda məhsuldar göstərici ilə yadda qalmayıb.
O, 2024-cü ilin iyulundan "Brügge"də çıxış edir və Belçika təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.
Qeyd edək ki, müdafiəçi daha əvvəl Argentinanın "Qodoy Krus", "Estudiantes LP" və Ekvadorun "LDU Kito" klublarında da çıxış edib. "Transfermarkt" oyunçunun transfer dəyərini 2 milyon avro qiymətləndirir.
