Трамп: США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 05:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует в ближайшее время прекращать военную операцию против Ирана.
Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.
Американский лидер утверждал, что исламская республика в значительной степени утратила свой военный потенциал.
"Это не означает, что мы будем прекращать операцию незамедлительно", - отметил Трамп.
По его словам, главная цель США - добиться победы как можно быстрее. "Главное, что нам нужно выиграть. Выиграть быстро", - добавил президент США.
