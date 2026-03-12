США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Вашингтонская администрация высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики США.

В ведомстве уточнили, что поставки начнутся со следующей недели, а доставка энергоносителя займет около 120 дней.

Отмечается, что в течение следующего года стратегический резерв планируется восполнить примерно на 200 млн баррелей нефти.

В настоящее время в резерве США находится около 415 млн баррелей нефти, при общей разрешенной емкости 714 млн баррелей.