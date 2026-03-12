Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 04:11
    США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Вашингтонская администрация высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики США.

    В ведомстве уточнили, что поставки начнутся со следующей недели, а доставка энергоносителя займет около 120 дней.

    Отмечается, что в течение следующего года стратегический резерв планируется восполнить примерно на 200 млн баррелей нефти.

    В настоящее время в резерве США находится около 415 млн баррелей нефти, при общей разрешенной емкости 714 млн баррелей.

    США Стратегические запасы нефти Министерство энергетики
