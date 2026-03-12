США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 04:11
Вашингтонская администрация высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики США.
В ведомстве уточнили, что поставки начнутся со следующей недели, а доставка энергоносителя займет около 120 дней.
Отмечается, что в течение следующего года стратегический резерв планируется восполнить примерно на 200 млн баррелей нефти.
В настоящее время в резерве США находится около 415 млн баррелей нефти, при общей разрешенной емкости 714 млн баррелей.
Последние новости
04:11
США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерваДругие страны
03:37
ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в ТегеранеДругие страны
03:03
СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшиеДругие страны
02:59
ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалацииДругие страны
02:26
Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целейДругие страны
02:01
Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФАФутбол
01:44
Парламент Румынии одобрил размещение американских военных для поддержки операции против ИранаДругие страны
01:18
Спецпосланник президента США сообщил о возможной поездке в ИзраильДругие страны
00:57