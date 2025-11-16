Испания установила рекордную серию без поражений

Испания установила новый рекорд беспроигрышной серии, оставаясь непобежденной в основное время на протяжении 30 встреч.

Как сообщает Report, этого результата команда Луиса де ла Фуэнте добилась, разгромив Грузию (4:0) в последнем матче группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Из 30 матчей в 25 команда выиграла, 5 раз сыграла вничью.

Таким образом, сборная Испании обновила рекорд, достигнутый при наставнике Висенте дель Боске. С 2010 по 2013 год команда не проигрывала в 29 встречах.

После пяти матчей отбора на ЧМ-2026 Испания заработала 15 очков и располагается на первой строчке в группе Е.