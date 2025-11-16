Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Испания установила рекордную серию без поражений

    Футбол
    • 16 ноября, 2025
    • 11:30
    Испания установила рекордную серию без поражений

    Испания установила новый рекорд беспроигрышной серии, оставаясь непобежденной в основное время на протяжении 30 встреч.

    Как сообщает Report, этого результата команда Луиса де ла Фуэнте добилась, разгромив Грузию (4:0) в последнем матче группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года.

    Из 30 матчей в 25 команда выиграла, 5 раз сыграла вничью.

    Таким образом, сборная Испании обновила рекорд, достигнутый при наставнике Висенте дель Боске. С 2010 по 2013 год команда не проигрывала в 29 встречах.

    После пяти матчей отбора на ЧМ-2026 Испания заработала 15 очков и располагается на первой строчке в группе Е.

