Испания установила рекордную серию без поражений
Футбол
- 16 ноября, 2025
- 11:30
Испания установила новый рекорд беспроигрышной серии, оставаясь непобежденной в основное время на протяжении 30 встреч.
Как сообщает Report, этого результата команда Луиса де ла Фуэнте добилась, разгромив Грузию (4:0) в последнем матче группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Из 30 матчей в 25 команда выиграла, 5 раз сыграла вничью.
Таким образом, сборная Испании обновила рекорд, достигнутый при наставнике Висенте дель Боске. С 2010 по 2013 год команда не проигрывала в 29 встречах.
После пяти матчей отбора на ЧМ-2026 Испания заработала 15 очков и располагается на первой строчке в группе Е.
Последние новости
11:57
Зеленский: Украина подготовила историческое соглашение с ФранциейДругие страны
11:55
ВОЗ: Новая рамка сотрудничества ООН и Азербайджана подчеркивает важность цифровых и инновационных решенийИКТ
11:51
Президент: Азербайджан и страны ЦА имеют большой потенциал сотрудничества в цифровых коммуникацияхВнешняя политика
11:48
Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральная Азия - связующее звено между Востоком и Западом, Севером и ЮгомВнешняя политика
11:48
Кац: Израиль останется в буферной зоне на юге СирииДругие страны
11:42
Президент: Центральная Азия и Азербайджан сегодня являются единым геополитическим региономВнешняя политика
11:37
На GYC-25 призвали к трехсторонней модели сотрудничества в образованииИКТ
11:35
Ильхам Алиев выступил на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной АзииВнешняя политика
11:30