İspaniya millisi tarixinin ən yaxşı məğlubiyyətsizlik seriyasına imza atıb
Futbol
- 16 noyabr, 2025
- 11:00
Futbol üzrə İspaniya millisi tarixinin ən yaxşı məğlubiyyətsizlik seriyasına imza atıb.
"Report"un məlumatına görə, son Avropa çempionu buna DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində səfərdə Gürcüstanı məğlub etməklə (4:0) nail olub.
Komanda bütün yarışlarda ardıcıl 30 rəsmi matçda yenilmir. Yığma bunların 25-də qələbə qazanıb, 5-də heç-heçə edib.
İspaniya seçməsinin əvvəlki rekordu 2010-cu ilin iyunundan 2013-cu ilin iyununadək qeydə alınıb. Milli həmin vaxt ardıcıl 29 görüşdə uduzmayıb.
