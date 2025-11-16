İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İspaniya millisi tarixinin ən yaxşı məğlubiyyətsizlik seriyasına imza atıb

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 11:00
    İspaniya millisi tarixinin ən yaxşı məğlubiyyətsizlik seriyasına imza atıb

    Futbol üzrə İspaniya millisi tarixinin ən yaxşı məğlubiyyətsizlik seriyasına imza atıb.

    "Report"un məlumatına görə, son Avropa çempionu buna DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində səfərdə Gürcüstanı məğlub etməklə (4:0) nail olub.

    Komanda bütün yarışlarda ardıcıl 30 rəsmi matçda yenilmir. Yığma bunların 25-də qələbə qazanıb, 5-də heç-heçə edib.

    İspaniya seçməsinin əvvəlki rekordu 2010-cu ilin iyunundan 2013-cu ilin iyununadək qeydə alınıb. Milli həmin vaxt ardıcıl 29 görüşdə uduzmayıb.

    İspaniya millisi DÇ-2026 tarixi rekord məğlubiyyətsizlik rekordu
    Испания установила рекордную серию без поражений

    Son xəbərlər

    12:05

    Azərbaycanlı basketbolçu klubu üçün sponsor axtarır

    Komanda
    11:58

    Prezident: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlər

    Xarici siyasət
    11:54

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında birləşdirici həlqədir

    Xarici siyasət
    11:50

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan var

    Digər ölkələr
    11:48

    İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    11:41

    Prezident: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan bu gün vahid geosiyasi regiondur

    Xarici siyasət
    11:34

    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu üzv olması qərarı qəbul olundu

    Xarici siyasət
    11:32

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib

    Xarici siyasət
    11:29

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderlərini Azərbaycanın məsləhətləşmə görüşləri formatına qoşulması barədə qərarına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti