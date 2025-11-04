Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Исламиада: Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче

    Футбол
    • 04 ноября, 2025
    • 18:57
    Исламиада: Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче

    Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, сборная встретилась с Ливией в первом матче группы A.

    Встреча завершилась победой сборной Азербайджана со счетом 5:4.

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.

    VI Игры исламской солидарности сборная Азербайджана футзал
    Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ilk oyununda qələbə qazanıb

    Последние новости

    19:13

    В Баку по случаю Дня Победы состоятся парады под аккомпанемент военных оркестров

    Армия
    18:58
    Фото

    Багиров: Союз коллегий адвокатов тюркских государств может быть создан в ближайшее время

    Внешняя политика
    18:57

    Исламиада: Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче

    Футбол
    18:48

    В Грузии раскритиковали отчет Еврокомиссии о расширении ЕС

    В регионе
    18:44

    Политолог: Необходимо создать механизм совместного реагирования на катастрофы в Южном Кавказе

    В регионе
    18:42

    Увеличились обязательства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

    Финансы
    18:37

    Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в Грузии

    В регионе
    18:35

    Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

    Футбол
    18:29

    Алкис Дракинос: Поддержка ЕБРР ИКТ-проектов в Азербайджане способствует формированию сильной цифровой экономики

    ИКТ
    Лента новостей