Исламиада: Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче

Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, сборная встретилась с Ливией в первом матче группы A.

Встреча завершилась победой сборной Азербайджана со счетом 5:4.

Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.