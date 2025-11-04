Исламиада: Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче
Футбол
- 04 ноября, 2025
- 18:57
Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, сборная встретилась с Ливией в первом матче группы A.
Встреча завершилась победой сборной Азербайджана со счетом 5:4.
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.
