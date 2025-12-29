Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    • 29 декабря, 2025
    • 18:35
    ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы и официального представителя своего военного крыла - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

    Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил новый представитель радикалов.

    "Глава "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Мухаммед Синвар погиб в Газе. Подтверждаем также, что официальный представитель группировки Абу Убайда был убит, но мы продолжим его дело", - подчеркнул новый представитель военного крыла ХАМАС.

    Его имя пока не раскрывается.

    ХАМАС подтвердил смерть Мухаммеда Синвара, возглавлявшего военное крыло движения в Газе.

    Как передает Report, об этом заявил представитель движения.

    HƏMAS Məhəmməd Sinvarın və Əbu Ubeydənin ölümünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    19:37

    Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию президента

    Другие страны
    19:25

    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Другие страны
    19:16

    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Футбол
    19:09

    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Другие страны
    18:59

    В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

    Происшествия
    18:51

    ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-Ready

    Финансы
    18:48

    Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря

    Финансы
    18:35

    ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    18:26

    Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования

    Другие страны
    Лента новостей