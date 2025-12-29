ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО
- 29 декабря, 2025
- 18:35
Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы и официального представителя своего военного крыла - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".
Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил новый представитель радикалов.
"Глава "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Мухаммед Синвар погиб в Газе. Подтверждаем также, что официальный представитель группировки Абу Убайда был убит, но мы продолжим его дело", - подчеркнул новый представитель военного крыла ХАМАС.
Его имя пока не раскрывается.
Как передает Report, об этом заявил представитель движения.
