ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы и официального представителя своего военного крыла - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил новый представитель радикалов.

"Глава "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Мухаммед Синвар погиб в Газе. Подтверждаем также, что официальный представитель группировки Абу Убайда был убит, но мы продолжим его дело", - подчеркнул новый представитель военного крыла ХАМАС.

Его имя пока не раскрывается.

