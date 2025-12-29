Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 18:26
    Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования

    Украина и США обсудили дальнейшие контакты и шаги в рамках продолжающихся консультаций и работы над документами.

    Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

    "Только что по пути в Украину состоялся разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. К беседе также присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Ключевой момент - согласование дальнейших контактов и шагов. Работа ведется интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаются консультации и проработка пунктов документа (мирного соглашения - ред.)", - написал он.

    По его словам, параллельно Украина поддерживает постоянную связь с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности: "Достигнута договоренность о следующих контактах в ближайшее время".

    Он поблагодарил американскую сторону за конструктивное взаимодействие, отдельно выразив признательность президенту США Дональду Трампу за интенсивную работу американской команды.

    Украина США Рустем Умеров Стив Уиткофф Владимир Зеленский безопасность российско-украинский конфликт российско-украинская война
    Kiyev və Vaşinqton sülh nizamlanması çərçivəsində növbəti addımları müzakirə edib

    Последние новости

    19:37

    Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию президента

    Другие страны
    19:25

    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Другие страны
    19:16

    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Футбол
    19:09

    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Другие страны
    18:59

    В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

    Происшествия
    18:51

    ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-Ready

    Финансы
    18:48

    Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря

    Финансы
    18:35

    ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    18:26

    Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования

    Другие страны
    Лента новостей