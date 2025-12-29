Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования

Украина и США обсудили дальнейшие контакты и шаги в рамках продолжающихся консультаций и работы над документами.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

"Только что по пути в Украину состоялся разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. К беседе также присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Ключевой момент - согласование дальнейших контактов и шагов. Работа ведется интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаются консультации и проработка пунктов документа (мирного соглашения - ред.)", - написал он.

По его словам, параллельно Украина поддерживает постоянную связь с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности: "Достигнута договоренность о следующих контактах в ближайшее время".

Он поблагодарил американскую сторону за конструктивное взаимодействие, отдельно выразив признательность президенту США Дональду Трампу за интенсивную работу американской команды.