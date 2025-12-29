Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне серьезного ослабления национальной валюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Nour News со слов замглавы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммада Мехди Табатабаи.

По его словам, вероятно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан примет его заявление.

"Глава Центрального банка подал в отставку, и президент может с ней согласиться", - сказал он.

В то же время глава пресс-службы ЦБ Ирана Мостафа Гамари Вафа в интервью агентству Fars заявил, что вопрос отставки Фарзина не является чем-то новым. По его словам, в Центробанке республики проводятся необходимые совещания, результаты которых будут доведены до общественности позднее.

Ранее сегодня в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению.