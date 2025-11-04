İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ilk oyununda qələbə qazanıb

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 18:37
    Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ilk oyununda qələbə qazanıb

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı ilk matçında qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma A qrupunun birinci qarşılaşmasında Liviya ilə üz-üzə gəlib.

    Görüş yığmamızın 5:4 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada Azərbaycanın futzal millisi
    Исламиада: Сборная Азербайджана по футзалу одержала победу в первом матче

    Son xəbərlər

    18:54

    Zəfər Günü münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçiriləcək

    Hərbi
    18:44

    Şalva Papuaşvili: Avropa Komissiyasının ritorikası fonunda gürcü xalqına qarşı düşmənçilik ehtimalı var

    Region
    18:41

    İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri müəyyənləşib

    Fərdi
    18:39
    Foto

    Türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyi yaradıla bilər

    Xarici siyasət
    18:37

    Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ilk oyununda qələbə qazanıb

    Futbol
    18:33

    Yuri Qusev: "Kiyev və Bakı qaz təchizatı üzrə uzunmüddətli müqaviləni müzakirə edir" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    18:31

    Volski Avropa Komissiyasının Aİ-nin genişlənməsi ilə bağlı hesabatını tənqid edib

    Region
    18:26

    Kallas: Gürcüstanda dinc nümayişçilərlə zorakı davrananlara qarşı sanksiya tətbiq etməyə çalışırıq

    Region
    18:19

    Azərbaycan boksçusu: "İslamiadada yeni tarix yazmaq istəyirik"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti