Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ilk oyununda qələbə qazanıb
Futbol
- 04 noyabr, 2025
- 18:37
Futzal üzrə Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı ilk matçında qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, yığma A qrupunun birinci qarşılaşmasında Liviya ilə üz-üzə gəlib.
Görüş yığmamızın 5:4 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.
