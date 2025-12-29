Доля золота в инвестпортфеле ГНФАР будет увеличена до 35%

Доля золота в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) в 2026 году достигнет 35% от общей стоимости портфеля с максимальным интервалом отклонения в 4%.

Как сообщает Report, это отражено в Госбюджете фонда на 2026 год, утвержденном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По утвержденной инвестиционной политике ГНФАР на 2025 год, доля золота должна была составлять 25%, однако по итогам 9 месяцев текущего года этот показатель уже достиг 32,8%. В настоящее время Фонд владеет золотым запасом объемом 1844,8 тонны.

Параллельно с увеличением доли золота в следующем году планируется сокращение субпортфеля долговых обязательств до 30% от общей стоимости инвестиционного портфеля с максимальным интервалом нижнего отклонения в 10% (в текущем году эта доля составляет 40%).

Доли других компонентов инвестиционного портфеля останутся неизменными: субпортфель акций (паев) – до 25% от общей стоимости инвестиционного портфеля с максимальным интервалом верхнего отклонения в 3%, и субпортфель недвижимого имущества – до 10% от общей стоимости инвестиционного портфеля с максимальным интервалом верхнего отклонения в 3%.

На 1 октября этого года активы ГНФАР составили $70 млрд 161,7 млн, что на 16,9% больше по сравнению с 1 января. Рост активов произошел преимущественно за счет удорожания приобретенного Фондом золота. В настоящее время на товарных биржах унция драгоценного металла торгуется на уровне $4 500.