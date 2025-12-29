Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Доля золота в инвестпортфеле ГНФАР будет увеличена до 35%

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 17:55
    Доля золота в инвестпортфеле ГНФАР будет увеличена до 35%

    Доля золота в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) в 2026 году достигнет 35% от общей стоимости портфеля с максимальным интервалом отклонения в 4%.

    Как сообщает Report, это отражено в Госбюджете фонда на 2026 год, утвержденном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    По утвержденной инвестиционной политике ГНФАР на 2025 год, доля золота должна была составлять 25%, однако по итогам 9 месяцев текущего года этот показатель уже достиг 32,8%. В настоящее время Фонд владеет золотым запасом объемом 1844,8 тонны.

    Параллельно с увеличением доли золота в следующем году планируется сокращение субпортфеля долговых обязательств до 30% от общей стоимости инвестиционного портфеля с максимальным интервалом нижнего отклонения в 10% (в текущем году эта доля составляет 40%).

    Доли других компонентов инвестиционного портфеля останутся неизменными: субпортфель акций (паев) – до 25% от общей стоимости инвестиционного портфеля с максимальным интервалом верхнего отклонения в 3%, и субпортфель недвижимого имущества – до 10% от общей стоимости инвестиционного портфеля с максимальным интервалом верхнего отклонения в 3%.

    На 1 октября этого года активы ГНФАР составили $70 млрд 161,7 млн, что на 16,9% больше по сравнению с 1 января. Рост активов произошел преимущественно за счет удорожания приобретенного Фондом золота. В настоящее время на товарных биржах унция драгоценного металла торгуется на уровне $4 500.

    ГНФАР доля золота инвестпортфель
    ARDNF-in investisiya portfelində qızılın payı 35 %-ə çatdırılacaq

    Последние новости

    18:07

    Турция и Армения упрощают визовую процедуру для владельцев дипломатических, служебных и спецпаспортов

    В регионе
    17:59

    Сеймур Адыгезалов: Промзоны являются эффективным механизмом для замещения импорта

    Бизнес
    17:55

    Доля золота в инвестпортфеле ГНФАР будет увеличена до 35%

    Финансы
    17:53
    Видео

    Жители Агдама игнорируют минную опасность - РЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    17:50

    Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты

    В регионе
    17:42

    Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

    Внутренняя политика
    17:27

    Forbes добавил Бейонсе в список долларовых миллиардеров

    Это интересно
    17:22

    Названы основные направления инвестиционной политики ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    17:20

    В Баку и регионах Азербайджана усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей