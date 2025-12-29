Сеймур Адыгезалов: Промзоны являются эффективным механизмом для замещения импорта

Промышленные зоны являются эффективным механизмом для расширения производства в Азербайджане, замещения импорта и создания новых экспортных возможностей.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом сказал председатель Совета директоров Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов на заседании Наблюдательного совета ведомства.

Он предоставил информацию о работе, проделанной в 2025 году, и реализуемых проектах в промышленных зонах, находящихся в управлении ведомства, в том числе в промышленных парках на освобожденных от оккупации территориях.

Адыгезалов подчеркнул, что значительная часть ненефтегазового производства и экспорта Азербайджана приходится на промышленные зоны: "Благоприятные условия, созданные в них государством, и предлагаемые льготы расширяют предпринимательскую деятельность".

В рамках заседания были определены приоритетные направления развития Агентства на 2026 год, обсуждались организационно-структурные вопросы.